2020-03-18T13:27:19+03:00
Спорт

В Мурманске дети сыграли в валенкобол

Ребята соревновались, чей валенок улетит дальше
Наталья ЛОБАНОВА
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Дети весело провели время, изо всех сил метая зимнюю обувь. Фото: "Школа мужества".Дети весело провели время, изо всех сил метая зимнюю обувь. Фото: "Школа мужества".
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Интересную игру на минувших выходных провели с ребятами наставники мурманской «Школы мужества». В воздух то и дело взмывала теплая обувь, но не из-за сильного ветра, а благодаря соревнованиям по валенкоболу. Дети повеселились на славу!

- Решили вспомнить старо-забытые состязания. Ребята поделились на две команды, каждая из них получила мягкий войлочный валенок. Игра заключается в том, чтобы как можно дальше метнуть зимнюю обувку. Запрещено толкаться, сбивать друг друга с ног. В процессе игры очень здорово вырабатываются командные тактики и стратегии. Защита, блок против валенка, дальние броски навесом, зажимание валенка и обход вторым валенком с тачдауном... Все происходит быстро и весело! - рассказал «КП» наставник «Школы мужества» Виктор Виноградов.

Проигравшая команда выполняет заранее оговоренные упражнения: приседания, отжимания, бёрпи (отжимания с хлопком). Дальше проводится еще раунд, чтобы отыграться. Есть возможность усложнить соревнования и проявить фантазию - играть только на коленях, ввести дополнительные правила и так далее. В общем, детям на выходных скучать точно не пришлось!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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