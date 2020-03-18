В Мурманской области к доставке на дом необходимых товаров подключили почтальонов

18 Март 2020 2020-03-18T12:22:13+03:00

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Теперь попросить о доставке товаров первой необходимости северяне могут у почтальонов. Сервис полезен для пенсионеров, инвалидов, жителей отдаленных населенных пунктов. А в силу последних событий для тех, кто не может самостоятельно выйти из дома. А таких в Заполярье все больше: на самоизоляции из-за коронавируса находятся 145 человек.

Сотрудники почты в регионе отмечают, что чаще всего жители Заполярья заказывают газеты и журналы, пенсии, социальные пособия и товары первой необходимости. Основные товары из списка: чай, кофе, печенье, крупы, консервы, макароны. Также с помощью мобильного кассового терминала северяне смогут оплатить из дома коммунальные услуги, налоги, штрафы и госпошлины.

Придя в квартиру заказчика, почтальоны записывают нужные человеку вещи и при следующем посещении приносят их на дом. Если это необходимо, работник почты может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку.

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ИСТОЧНИК KP.RU