В Мурманске учащиеся из Норвегии, помещенные в обсерватор, не понимают, почему находятся там

18 Март 2020 2020-03-18T11:29:36+03:00

Михаил Резанов вернулся из Норвегии, где закрылась школа, в которой он учится.

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14 марта в оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили, что на пункте пропуска на российско-норвежской остановили трех жителей нашего региона - мужчину и двух молодых людей 1998 года рождения. Так как Норвегия признана эпидемиологически неблагополучной страной из-за коронавируса, россиян сразу увезли в обсерватор.

Из больничных стен один из молодых людей Михаил Резанов записал видео, которое назвал просьбой о помощи у губернатора региона. Оказалось, что он вместе с одноклассником и его папой возращались домой с учебы в школе, которая находится в поселке Хессенг (это учебное учреждение - аналог наших колледжей).

- По всей Норвегии школы и детские сады закрылись на карантин с целью профилактики. Я живу в общежитии, и его тоже закрыли, поэтому я был вынужден вернуться, - рассказал Михаил "КП".

На границе северян остановили сотрудники Роспотребнадзора.

- Без каки-либо объяснений и оснований поставили нас перед фактом, что мы должны сесть в машину, дождаться сотрудников ДПС и в их сопровождении поехать в инфекционную больницу. Наши личные вещи забрать из машины не позволили. В данный момент уже несколько дней ходим в одной одежде. 15 марта стали известны результаты анализов - они отрицательные, ни температуры, ни других симптомов у нас нет. Почему нас тут держат – не понятно. Был консилиум, все врачи согласились выпустить нас из больницы на самолязицию дома. Но по распоряжению главы нашего Роспотребнадзора мы все еще находимся в больнице. Они думают, мы контактировали скем-то, но ни в школе, ни в поселке зараженных нет, - пояснил Михаил Резанов в видео.

Молодой человек жалуется, что в палате очень душно, больничная еда не вкусная, а так как ему не дали ноутбук и книги, он не может учиться дистанционно.

Но правила для всех едины: северяне, которые прибывают из эпидемиологически неблагополучных стран должны проверяться на коронавирус и находиться в 14-дней изоляции. За нарушение правил предусмотрены наказания до 80 тысяч рублей штрафа и лишение свободы на срок до 5 лет. В регионе нет еще ни одного больного с коронавирусом.

Фото: правительство Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/767146" frameborder="0"></iframe> В Мурманске учащиеся из Норвегии, помещенные в обсерватор, не понимают, почему находятся там.Автор: Михаил Резанов

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