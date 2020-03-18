Управляющие компании Мурманской области просят чаще мыть подъезды и дезинфицировать ручки и кнопки в лифте
Чаще мойте руки, избегайте людных мест, чихайте в рукав, - эти простые советы как никогда актуальны в наши дни на фоне новостей о коронавирусе. При этом меры противодействия в Мурманской области принимаются и более серьезные.
Например, запрещены массовые мероприятия с численностью участников более 50, общественный транспорт и другие места скопления людей, те же многофункциональные центры, проходят через ежедневную тщательную уборку.
Еще одна идея, которая возникла у северян, это лучше дезинфицировать подъезды жилых домов. В первую очередь предметы, которых мы часто касаемся: ручек дверей, кнопок в лифте, перила.
- Я позвонила в управляющую компанию, предложила им делать это один-два раза в день. и они поддержали мою идею. Посмотрим, как это будет на практике, - рассказала "КП" мурманчанка Ольга Петринова.
Мы позвонили в несколько управляющих компаний, чтобы узнать, а готовы ли они больше работать?
- Мы сейчас думаем, как проводить дополнителбную дезинфекцию. Средства у нас есть, вопрос в кадрах, - сообщили в одной из "управляшек".
В другой отметили, что предложения от жильцов поступают, однако пока возможности делать уборку более раза в день нет возможности.
Фото: правительство Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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