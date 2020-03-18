2020-03-18T09:36:59+03:00
Общество

«Поддержим всех»: Правительство Мурманской области профинансирует 62 местные инициативы

Проекты одобрили почти 50 тысяч северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Северяне ратуют за детские площадки и освещенные лыжные трассы.Северяне ратуют за детские площадки и освещенные лыжные трассы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инициативное бюджетирование – дело для Заполярья не новое, но, кажется, впервые за четыре года оно получило такую беспрецедентную поддержку северян.

- Всего по программе поддержки местных инициатив поступило 62 социально-значимых проекта из 35 муниципалитетов региона. При этом Заозерск, Мурманск и Зареченск участвовали впервые. В частности, северяне предлагают осветить лыжные трассы, оборудовать детские и спортивные площадки и закупить оборудование для местных домов культуры, - рассказывает министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк.

При этом в ведомстве отметили, что уровень заявок очень высокий - только четыре проекта от Мурманска набрали максимальные 100 баллов. В поддержку проекта выступило около 50 тысяч жителей Заполярья. И все бы хорошо, но только на их реализацию надо потратить 68 миллионов рублей.

- Чтобы реализовать все проекты, не хватает 7,6 миллионов рублей. Поскольку они получили активную поддержку жителей, предлагаю найти возможность и поддержать все проекты, - обратилась к губернатору Мурманской области Андрею Чибис Ольга Вовк.

Ее идею поддержали и глава администрации Мурманска Евгений Никора, и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Будет несправедливо, если работа людей пропадет зря. Надо обязательно поддержать! – резюмировал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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