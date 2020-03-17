2020-03-17T17:42:50+03:00
Общество

"МегаФон" увеличил лимиты звонков в европейском роуминге

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Звонить в Европу можно больше.Звонить в Европу можно больше.
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"МегаФон" временно увеличивает количество бесплатных минут, доступных абонентам с подключенной услугой роуминга. В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла.

В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на "горячие линии" официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров.

С 17 марта 2020 года объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» увеличивается в три раза - с 60 до 180 минут в день. Также абонентам доступен 1Гб интернета. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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