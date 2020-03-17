Улицу Промышленную в Мурманске затопило из-за прорыва трубы водоснабжения

17 Март 2020 2020-03-17T18:25:32+03:00

Водоканал уже приступил к устранению аварии на улице Промышленной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, без живительной влаги никто не останется

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Одна авария, связанная с повреждением труб водоснабжения, может прекратить подачу Н2O сразу в нескольких домах. В сообществе «Мурманск. Официальная группа» появилась информация о затоплении улицы Промышленной в Мурманске. Причиной стал прорыв трубы водоснабжения.

- Сейчас проводится отключение водовода. Но, предположительно, никто не останется без воды. По плану состоится согласование земельных работ, потому что могут быть прорывы кабельных линий и других коммуникаций. Далее мы начнем восстановительные работы, - сообщил «КП» генеральный директор «Мурманскводоканала» Владимир Лебедев.

Владимир Лебедев отметил, что никто из жителей не позвонил в службу. Диспетчеры не могут вовремя отследить все сообщения в социальных сетях. Локализация произойдет намного быстрее, если позвонить в городскую аварийно-диспетчерскую службу по номеру 051.

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ИСТОЧНИК KP.RU