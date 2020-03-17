В Мурманской области иконы и кресты протирают спиртом, а на причастии используют одноразовые стаканчики
На режим карантина в связи с коронавирусом переходят все сферы общественной жизни. Продавцы в магазинах и кондукторы в общественном транспорте - в масках, а школьники ушли на двухнедельные каникулы. Коснулись изменения и Православной церкви.
- Принято постановление Священного Синода, в котором даны все рекомендации для предотвращения того несчастья, которое в этом году обрушилось на весь цивилизованный мир. Церковь в полной мере соблюдает меры, являющиеся частью человеческой культуры и гигиены, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
В частности, на причастии используют теперь одноразовые стаканчики. Что касается икон и крестов, то их и без всякой эпидемии регулярно протирают ароматизированным спиртом.
- У меня теперь появились антибактериальные влажные салфетки, протираю руки и считаю, что это полезно, - показал упаковку владыка Митрофан. – Мы остаемся людьми верующими и уповаем на Господа, но должны исполнять свою функцию. Береженого, как гласит народная мудрость, Бог бережет!
Что до богослужений, то храмы в Заполярье небольшие и в них не собирается больше отведенного постановлением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса количества человек.
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