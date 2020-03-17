Дорожные полицейские помогли жителю Мурманска скорее попасть в больницу

17 Март 2020 2020-03-17T18:59:16+03:00

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Длительное ожидание рассасывания пробки на дороге может закончиться трагично. А вдруг в одном из автомобилей пытаются как можно скорее довезти в больницу человека, которому срочно нужна помощь? Так произошло в Мурманске.

Все началось с того, что мурманчанин почувствовал недомогание. Его брат решил не ждать "скорую помощь" и сам повез родственника в больницу. По дороге мужчины попали в пробку. Было решено обратиться за помощью к стоящим неподалеку сотрудникам ДПС.

Лейтенанты полиции Константин Беспечный и Игорь Коледов сопроводили автомобиль в больницу. Чтобы быстрее пробиться через плотный поток машин, они включили специальный сигнал. А через громкоговоритель просили водителей пропустить машину с пассажиром, нуждающимся в скорой медицинской помощи. Дорога заняла всего несколько минут. В больнице один лейтенант пошел за врачами, другой - проводил пациента в приемный покой. Сейчас здоровью мурманчанина ничего не угрожает.

- Не задавая никаких вопросов, полицейские быстро сопроводили нас до больницы. Огромное спасибо, что есть такие люди, в чужой беде они всегда рядом, - выразил благодарность сотрудникам брат мужчины Этибар Гурбанов.

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