Ночью по Мурманской области снова прошлась метель

17 Март 2020 2020-03-17T12:38:26+03:00

Как сообщает МЧС, уже днем ветер стихнет и погода нормализуется

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Минувшие выходные прошли для жителей Заполярья относительно спокойно. Ветер был сильный, но все-таки передвигаться по улице без белой заслонки перед глазами было возможно.

Однако ночью 17 марта в завершение первого буднего дня кольскую землю снова охватила вьюга с порывами. Метель сохранилась до утра. Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС, сейчас погода приходит в норму.

- В дальнейшем сильная метель не ожидается. Ночью и утром 17 марта в Мурманской области наблюдался порывистый ветер со снегом, достигавший до 23 метров в секунду. Днем ветер достигнет максимум 17 метров в секунду. Сейчас погода в регионе нормализуется. В настоящий момент работе транспорта ничего не грозит, - прокомментировал «КП» заместитель начальника пресс-службы МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

Напомним: погодные концерты начались в регионе в магическую дату - пятница, 13 марта. Но уже на следующий день заработал аэропорт и открыли все дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU