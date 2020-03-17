2020-03-17T11:31:18+03:00
История современности

Мурманские реконструкторы провели бой в честь окончания Советско-Финляндской войны

«Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж» объединились в полевом походе
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Полевой выход реконструкторы посвятили окончанию Советско-финляндской войны 13 марта 1940 года. Фото: Ветер СеверныйПолевой выход реконструкторы посвятили окончанию Советско-финляндской войны 13 марта 1940 года. Фото: Ветер Северный
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14 марта две группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж» провели полевой выход «Поход на Наутси. Бой на рованиемском шоссе». Мероприятие посвятили окончанию Советско-Финляндской войны 13 марта 1940 года.

Как сообщается в группе «Титовского гарнизона», исторической основой стали боевые действия на мурманском направлении между подразделениями 52-й стрелковой дивизии и финскими частями отряда капитана Пеннанена в 1939-1940 годах.

- Реконструкция посвящена 80-летию советско-финляндской войны. В последние годы среди мурманских реконструкторов стала популярна тема реконструкции армии Финляндии 1939-1940 и 1941-1944 годов. Традиционно на большинстве реконструкторских мероприятиях у нас представлены только Красная Армия и армия Германии. Тема Зимней войны интересна, но мало раскрыта в широком кругу реконструкторов, разве что кроме Санкт-Петербурга, - рассказал «КП» руководитель ГВИР «Титовский гарнизон» Александр Чапенко.

Чтобы осветить тему более детально, реконструкторы объединились для создания специального клуба.

- В Мурманске мы создали свой клуб – «14-й пехотный полк», объединяющий людей из двух наших объединений. Занимаемся темой армии Финляндии уже несколько лет. Собираем комплекты формы одежды, снаряжения и макетов оружия. Визуализируем образ бывшего противника не только в лице солдат Германии, но и армии Финляндии - дополнил Александр Чапенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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