Погибший в Хибинах житель Санкт-Петербурга отвечал за учебно-тренировочный сбор альпинистских групп

17 Март 2020 2020-03-17T11:15:43+03:00

На мужчину, который был в связке с товарищами, сошла лавина

Изменить размер текста: A A

Восемь спасатели трудились на месте схода лавины в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр. Здесь 16 марта сошла лавина, которая накрыла трех альпинистов, совершавших восхождение в связке на специальном маршруте.

Двух спортсменов, 26 и 21 лет, откопали из-под снега и госпитализировали. К сожалению, погиб 27-летний житель Санкт-Петербурга.

- Установлено, что он имел спортивный разряд в области альпинизма и являлся ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сейчас проводится доследственная проверка. За ход проверки следит и.о. прокурора Кировска.

В Хибинах сейчас повышенная степень лавинной опасности из-за обильных снегопадов и оттепели, лавины спускаются в том числе и принудительно. Северян просят быть внимательными как при катании на склонах, так и при прохождении туристических маршрутов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске спустили лавину на объездную дорогу. В администрации города уверяют, что так происходит всегда (Подробности)

В Хибинах на месте, где произошла смертельная лавина, заметили отчаянных спортсменов. 2 января снег засыпал гостью из Санкт-Петербурга (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU