2020-03-17T11:15:43+03:00
Происшествия

Погибший в Хибинах житель Санкт-Петербурга отвечал за учебно-тренировочный сбор альпинистских групп

На мужчину, который был в связке с товарищами, сошла лавина
Мария ПАШЕНКОВА
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Лавина накрыла трех альпинистов из Санкт-Петербурга. Фото: РПСО по Северо-ЗападуЛавина накрыла трех альпинистов из Санкт-Петербурга. Фото: РПСО по Северо-Западу
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Восемь спасатели трудились на месте схода лавины в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр. Здесь 16 марта сошла лавина, которая накрыла трех альпинистов, совершавших восхождение в связке на специальном маршруте.

Двух спортсменов, 26 и 21 лет, откопали из-под снега и госпитализировали. К сожалению, погиб 27-летний житель Санкт-Петербурга.

- Установлено, что он имел спортивный разряд в области альпинизма и являлся ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сейчас проводится доследственная проверка. За ход проверки следит и.о. прокурора Кировска.

В Хибинах сейчас повышенная степень лавинной опасности из-за обильных снегопадов и оттепели, лавины спускаются в том числе и принудительно. Северян просят быть внимательными как при катании на склонах, так и при прохождении туристических маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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