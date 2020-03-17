В Зареченке сфотографировали собаку, обедающую ногой лося

17 Март 2020 2020-03-17T11:40:23+03:00

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Чего только не найдешь порой на просторах Интернета. Так, на днях жители Мурманской области поделились в соцсетях примечательным видео. Северяне засняли дворняжку, которая грызет в кадре что-то напоминающее большую кость. Вроде бы ничего особенного, вот только ее обед оказался ничем иным, как ногой лося. Внушительная добыча! Где пес ее нашел – остается большой загадкой, но пир он себе устроил.

- Собака с рождения живет в Зареченке, ее зовут Берта. Мы ее хорошо знаем, она стерилизована, да и хозяин у животного есть, - отметила местная жительница Вера Жебова в паблике «Кандалакша онлайн» в социальных сетях.

Видимо, поохотилась собака на славу, оставив лесных хищников без добычи.

Напомним: в Апатитах белка прибежала в квартиру и подралась с котом Бегемотом. Лесной зверек ускакал, оставив мурлыку в полном недоумении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/766853" frameborder="0"></iframe> Собака из Зареченска грызет ногу лося.Автор: "Кандалакша онлайн"

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