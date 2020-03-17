В Мурманске на футбольном поле умер 14-летний подросток
Жизнь на Крайнем Севере накладывает серьезный отпечаток на здоровье людей. От болячек не застрахованы ни взрослые, ни дети.
16 марта ЧП произошло на футбольном поле у дома №10 на улице Капитана Маклакова в Мурманске. Сюда группа школьников пришла после последних в марте уроков поиграть в футбол накануне досрочных каникул, введенных из-за коронавируса.
Одному из ребят стало плохо. Для 14-летнего подростка вызвали скорую помощь, но прибывшие медработники только констатировали смерть.
- Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка, на данный момент оснований полагать, что против несовершеннолетнего были совершены противоправные действия, нет, - уточнила "КП" старший помощник руководителя следственного управления Наталья Тростина.
Напомним: в Североморске надышавшегося газом из баллончика подростка увезли в больницу. 15-летний юноша развлекался в подъезде жилого дома.
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