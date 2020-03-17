Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области предложил организовать психологическую помощь для сдающих ЕГЭ

17 Март 2020 2020-03-17T14:48:41+03:00

Сейчас на ЕГЭ нет специалистов, которые могут оказать психологическую помощь детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А также создать курсы для тех, кто сразу не поступил на бюджет

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Выступая на заседании Мурманской областной Думы, Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган сообщил о новых идеях, которые могут облегчить жизнь несовершеннолетних.

- Сейчас на ЕГЭ нет тех, кто может оказать психологическую помощь школьникам. Сидят только педагоги и медработники, которые не имеют права так помогать, могут только скорую помощь вызвать. В связи с этим стоит подумать, что во время сдачи экзамена должны быть психологи, - объяснил депутатам Борис Семенович.

Еще одно предложение было вызвано тем, что многие девятиклассники не поступают ни в профильные классы, ни на бюджетные места в колледжи и училища в силу разных причин. И в итоге остаются не у дел.

- Есть предложение продумать возможность для таких ребят о двухгодичных курсах получения профессии. Все мы помним историю в Апатитах, когда подростки вступили в конфликт с полицейскими. Только двух из них администрация города помогла с работой, другие дурью маялись, - уточнили детских омбудсмен.

Ранее он сообщал, что в Заполярье уменьшилось количество абортов, а авиакомпании после ситуации в "Шереметьево" пошли навстречу Уполномоченным, и запретили разлучать в салоне детей и родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU