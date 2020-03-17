Студенты МАГУ создали петицию, чтобы их перевели на дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T08:26:01+03:00

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С 17 марта и до 31-го числа у школьников Мурманской области будут идти досрочные каникулы. В регионе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом в мире. При этом детские сады еще работают, равно как и средние и высшие учебные заведения.

Но студенты МАГУ с этим не согласны. Они создали петицию, в которой требуют, чтобы их перевели на дистанционное обучение.

- Следуя предписаниям Роспотребнадзора, следует не посещать/ограничить посещение массовых скоплений людей. Однако большинство студентов и преподавателей МАГУ добираются до вуза на общественном транспорте, контактируя с сотнями людей. Стоит также учесть, что границы с странами-соседями все еще открыты и множество мурманчан регулярно их пересекает. При этом в Норвегии заражено 1256 человек и объявлен повсеместный карантин. Очевидно, что невыявленное заболевание даже малой группы населения Мурманска может привести к заражению значительной его части, - говорится в петиции.

Студенты ссылаются на опыт других вузов, например, СПБГУ и РГСУ, где уже перевели студентов на дистанционное обучение или объявили карантин. Виртуальный документ подписал 241 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU