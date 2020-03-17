2020-03-17T08:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области есть запас в 2000 тестов по определению коронавируса

В правительстве Мурманской области решают вопрос с поставкой тестов в аптеки
Мария ПАШЕНКОВА
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Не снижаемый запас проб на коронавирус в Мурманской области определен в 500 единиц.Не снижаемый запас проб на коронавирус в Мурманской области определен в 500 единиц.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С каждым днем все больше северян проверяют на коронавирус. По данным за 16 марта, 98 человек находятся на самоизоляции, 17 были госпитализированы, 64 человека помещены в обсерватор, 33 проходят стационарное лечение от ОРВИ.

Возникает закономерный вопрос, хватает ли в регионе тестов на определение новой болезни?

- Не снижаемый запас тестов на коронавирусную инфекцию определен сейчас в 500 шт. (на 500 человек). Он регулярно пополняется. Сейчас в области доступно порядка 2000 тестов, - уточнили в оперативном штабе при правительстве региона.

К слову, проверяют все потенциальных больных дважды: сначала в Мурманской области. затем пробы везут в лабораторию "Вектор" в Новосибирске. Сейчас там проверяют биологический материал ирландца, приехавшего в Мурманск на международный шахматный турнир. Его анализ стал предварительно положительным.

Также в правительстве региона прорабатывают вопрос, можно ли сделать так, чтобы тесты на коронавирус появились в аптеках. Сейчас ни одна из них, равно как и частные клиники, не проводит анализы на новую болезнь.

Напомним: северяне скупили все медицинские маски и антибактериальные гели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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