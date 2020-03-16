На подъезде к Шонгую произошло смертельное ДТП

16 Март 2020 2020-03-16T16:57:09+03:00

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Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбора скорости на дороге чаще, чем Миндздрав о вреде курения. На подъезде к Шонгую произошла смертельная авария.

- Два трупа, четыре пострадавших, - написала в группе «Мурманск ДТП ЧП» северянка Юлия Рябова.

Но реальные цифры более трагичны.

- По предварительной информации, водитель Lada Largus пошел на обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с Ford Transit. В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли, семь - пострадали. В какой именно машине ехали пострадавшие уточняется. На месте работает экипаж ДПС, - сообщил врио заместителя начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Авария произошла на 1360 километре федеральной трассы «Кола» недалеко от поселка Шонгуй. Пользователи соцсетей предполагают, что микроавтобус ехал в Оленегорск.

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