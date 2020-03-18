Прокуратура обвинила администрацию Молочного в срыве нацпроекта

18 Март 2020 2020-03-18T13:06:42+03:00

Дом аварийным признали, а расселять решили только через три года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дома в поселке признали аварийными в 2016 году, а саму процедуру запустили только под конец 2019 года

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Нацпроекты в Москве придумали, чтобы улучшить жизнь в муниципалитетах. Однако в Молочном получилось ее только осложнить. Прокуратура Кольского района обвинила администрацию Молочного в срыве нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Местные власти не выполнили условия национального проекта. В августе 2016 года дома были признаны аварийными. Однако процедуру, предусмотренную статьей 32 Жилищного кодекса РФ, о требовании к собственникам о расселении и последующем изъятии земельного участка, оценки жилых помещений и либо предоставлении людям другой квартиры, либо выкуп прежней, начали только в ноябре 2019-го, - объясняет старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

В администрации рассказали совсем свою версию событий.

- В 2016 году мы признали дома аварийными, чтобы попасть в федеральную программу по расселению жильцов. Планировалось, что она начнет действовать в 2019 году, поэтому мы и приняли меры заранее. В программу попасть успели: Молочный – единственный муниципалитет в Кольском районе, где дома были признаны аварийными до 1 января, - сообщили «КП» в администрации Молочного.

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ИСТОЧНИК KP.RU