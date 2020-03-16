Учителей в Мурманской области учат медицинской помощи, так как в школах не хватает медсестер

16 Март 2020 2020-03-16T16:43:21+03:00

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В Мурманской области не хватает педагогов и медработников, неслучайно именно для их привлечения был пересмотрен закон о полярных надбавках. А вот где отсутствие и первых, и вторых очень заметно, так это школы. Не секрет, что в заполярных общеобразовательных учреждениях поредели ряды медсестер.

Это нарушение законодательства, и прокуратура не раз выписывала предписания. Но кадровый голод это не отменило.

Впрочем, в Мурманской области нашли способ, как сделать ситуацию менее критичной.

- Обучение оказанию первой медицинской помощи я и мои коллеги предложили включить в программу курсов повышения квалификации. Также я получил информацию от МАГУ, что такое обучение входит в расширенную программу подготовки будущих педагогов, - сообщил уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

Ранее он рассказал, что после трагедии в “Шереметьево”, где загорелся самолет Москва - Мурманск, он инициировал, чтобы детей и родителей не разлучали в салоне самолета.

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