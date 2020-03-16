2020-03-16T16:54:21+03:00
Общество

В Ура-губе из-за шторма затонуло три рыболовецких катера

Суда ушли на глубину в 38 метров
Наталья ЛОБАНОВАЛидия АРСТОВА
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Владельцы не углядели за своими катерами. Фото: vk.com/sea_fishermenВладельцы не углядели за своими катерами. Фото: vk.com/sea_fishermen
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Прошедшая пятница, 13 марта, принесла северянам много хлопот, а все благодаря разбушевавшейся метели. Дороги пришлось перекрыть, уроки в школах отменить, а в одном из ДТП столкнулись аж 18 машин. Непогода на этом не остановилась и преподнесла еще один сюрприз – отправила на дно морское три рыболовецких катера.

- В 9.00 13 марта в заливе Ура-губа задул северо-восточный ветер, поднялась волна. С причала оповестили судовладельцев, приняли меры. Но в заливе есть отдельно стоящая швартовая бочка, к которой были привязаны частные маломерные рыболовецкие суда, за которыми никто не следил. Когда погода ухудшилась, катера начали ударяться друг о друга, один из них наполнился водой и затонул. Так как они были привязаны, второй накренился, набрал воду и также пошел ко дну. То же самое произошло с третьим. Все обошлось без жертв, - рассказали «КП» в дежурно-вахтенной службе причала рыболовецкого колхоза «Энергия» в Ура-Губе.

В итоге из-за халатности своих владельцев три судна затонули на глубине 38 метров в губе Пахта уже к вечеру пятницы. В ближайшее время северяне планируют поднять свои катера со дна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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