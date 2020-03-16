2020-03-16T11:43:17+03:00
Политика

Депутат Госдумы от Мурманской области предложил снизить инвестиционный порог для вступления в резиденты арктической зоны

Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» принят в первом чтении
Ника СВЕТЛОВА
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Законопроект готовится много месяцев. Фото: архив Алексея ВеллераЗаконопроект готовится много месяцев. Фото: архив Алексея Веллера
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О законопроекте «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» говорят очень много. Документ важен по многим причинам, в том числе и на фоне амбиций правительства Мурманской области по привлечению бизнеса в Заполярье, в том числе и созданию ТОРа.

Резидентами могут стать предприятия, готовые вложить в свои проекты не менее 10 миллионов рублей. Взамен он получает налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Работа по созданию грамотного законопроекта ведется уже много месяцев. В частности депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер на пленарном заседании предложил снизить инвестиционный порог для вступления в резиденты арктической зоны, установив его в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

– Когда мы говорим о сбалансированном и комплексном развитии Арктических территорий, то надо понимать, что, предоставляя льготы для крупных инвестиционных проектов, нельзя забывать о малом и среднем предпринимательстве, потому что именно оно создает комфортную среду для людей, живущих на севере, обеспечивает рабочие места, закрывает вопрос социальной инфраструктуры и многое другое. Член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер считает необходимым снизить для малого и среднего бизнеса в Арктике платежи во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%, - уточнили парламентарий.

В данный момент законопроект принят в первом чтении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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