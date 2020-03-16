Генконсульство Норвегии в России закрыло визовый отдел на неопределенный срок

16 Март 2020 2020-03-16T10:51:33+03:00

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На этих выходных свершилась вынужденная мера: Россия закрыла границу с Норвегией, где слишком быстро распространяется коронавирус. Ранее о необходимости такого решения говорили в Мурманской областной Думе.

Россияне, которые приезжают из королевства, должны две недели провести на карантине. Также генеральное консульство Норвегии в Мурманске тоже приняло ограничительные меры.

- Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно приостанавливает выдачу удостоверений приграничного жителя. Визовый отдел будет закрыт с 16 марта до дальнейшего уведомления. Дополнительный приемный день в субботу 21 марта также отменяется, - сообщили в дипмиссии.

Так следят за следят за судьбой своих земляков, которые после закрытия границы остались в России.

- Граждане Норвегии и лица с видом на жительство, желающие выехать в Норвегию через Стурьскуг и не имеющие своего автомобиля, должны связаться с Генеральным консульством Норвегии в Мурманске по электронной почте: cg.murmansk@mfa.no, - пояснили в дипломатическом органе.

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ИСТОЧНИК KP.RU