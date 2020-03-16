Пять семей-погорельцев дома на улице Володарского в Мурманске уже вернулись домой

16 Март 2020 2020-03-16T08:52:12+03:00

Еще три смогут это сделать в ближайшее время

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В феврале 2019 года случился страшный пожар в доме №10 на улице Володарского в Мурманске. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиями и кровле. Многие жильцы подъезда в тот момент были на работе,а те, кто находился дома, смогли выбежать на улицу.

Пожар тушили более 10 часов. В огне никто не пострадал, но позже в больнице скончалась пожилая жительница этого дома, которая надышалась продуктами горения.

Вот уже два года уничтоженный подъезд восстанавливают - специальная комиссия признала его пригодным для жилья. Все это время мурманчане живут в маневренном фонде. Ремонтные работы шли за наглухо закрытыми окнами, однако в декабре прошлого года администрация Мурманска показала, как приводят в порядок подъезд. А теперь стало известно, что в нем уже обживаются.

Как пояснили в мэрии, аварийно-восстановительные работы проводились в несколько этапов: разбор завалов и восстановление теплового контура, обследование и разработка проектно-сметной документации, замена системы газоснабжения, работы по капитальному ремонту подъезда.

- Пожар полностью уничтожил деревянные перекрытия, было принято решение использовать железобетонные конструкции, теперь дом отвечает всем современным нормам. Собственникам уже переданы пять квартир из восьми, в остальные жители смогут вернуться в ближайшее время, - сообщил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU