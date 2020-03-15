В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение

15 Март 2020 2020-03-15T10:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Метель, бушевавшая в Заполярье 13 марта, спустя денек вернулась к северянам снова, показывая свой скверный характер во всей красе. Капризы непогоды привели к штормовому предупреждению.

-15 марта с 08.00 до 12.00 в Мурманске, Кольском заливе и на севере Мурманской области ожидается сильный юго-западный ветер, достигающий в порывах 25-27 метров в секунду, снег, метель. Такая погода сохранится до 17-19 часов, - уточняют синоптики мурманского гидрометцентра.

Из-за плохих метеоусловий, низкой видимости пришлось перекрыть некоторые участки автотрасс. Как сообщают в Мурманскавтодоре, сейчас закрыт проезд с 5 по 23 километр по дороге Заполярный - Сальмиярви, с 1547 по 1571 километр дороги Р-21 "Кола" и с 1470 по 1510 километр (от Заозерска до Спутника).

Экстренные службы просят водителей по возможности отказать от дальних поездок на время метели, а также быть предельно внимательными и осторожными.

Уже в понедельник, 16 марта непогода должна уйти, ветер ослабеет и днем температура воздуха будет в пределах -3-8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хибинах из-за метели заблудились 10 туристов на снегоходах. Спасатели нашли их и вывели к цивилизации (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU