В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение
Метель, бушевавшая в Заполярье 13 марта, спустя денек вернулась к северянам снова, показывая свой скверный характер во всей красе. Капризы непогоды привели к штормовому предупреждению.
-15 марта с 08.00 до 12.00 в Мурманске, Кольском заливе и на севере Мурманской области ожидается сильный юго-западный ветер, достигающий в порывах 25-27 метров в секунду, снег, метель. Такая погода сохранится до 17-19 часов, - уточняют синоптики мурманского гидрометцентра.
Из-за плохих метеоусловий, низкой видимости пришлось перекрыть некоторые участки автотрасс. Как сообщают в Мурманскавтодоре, сейчас закрыт проезд с 5 по 23 километр по дороге Заполярный - Сальмиярви, с 1547 по 1571 километр дороги Р-21 "Кола" и с 1470 по 1510 километр (от Заозерска до Спутника).
Экстренные службы просят водителей по возможности отказать от дальних поездок на время метели, а также быть предельно внимательными и осторожными.
Уже в понедельник, 16 марта непогода должна уйти, ветер ослабеет и днем температура воздуха будет в пределах -3-8 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU