2020-03-14T14:02:05+03:00
Происшествия

Энергетики: «Отключение длилось меньше секунды и не могло привести к отключения отопления в Молочном»

Специалисты уверяют, что автоматика отработала в штатном режиме и линия осталась под напряжением
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Отключение электроэнергии не могло сказаться на работе котельной.Отключение электроэнергии не могло сказаться на работе котельной.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Коммунальные блага вернулись в дома 4924 жителей Молочного, а вот в причинах аварии, похоже, еще предстоит разобраться. Напомним: около 13.00 13 марта в разгар разбушевавшейся метели в поселке случился порыв магистрального трубопровода. К ночи аварию удалось устранить.

По словам пресс-службы Мурманэнергосбыта, ЧП произошло из-за двойного отключения электроэнергии. Однако энергетики с этим категорически не согласны.

- Из-за неблагоприятных погодных условий произошло кратковременное – длившееся не более секунды – отключение линии электропередачи. Автоматика отработала в штатном режиме, и линия осталась под напряжением. Все оборудование энергокомпании в данный момент работает в нормальном режиме, - отметили в Мурманском филиале «Россети Северо-Запад».

А значит, что секундное отключение не могло сказать на работе котельной и системы теплоснабжения. Возможно, причина аварии кроется в чем-то другом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После сильной метели почти все дороги Мурманской области открыты для проезда. Главная воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты еще вечером 13 марта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики: «Отключение длилось меньше секунды и не могло привести к отключения отопления в Молочном»
В Мурманской области - первый ребенок с подозрением на коронавирус
В Кандалакше подрядчик в снег залатал глубокую яму, не потратив ни копейки бюджетных денег
После сильной метели почти все дороги Мурманской области открыты для проезда
В дома 4924 жителей Молочного вернулось тепло
Стал известен диагноз жителя Апатитов, госпитализированного с подозрением на коронавирус
В торговом центре Североморска обменивают старые батарейки на яблоки
Солист Iron Maiden упомянул в своей книге Мурманск
После взрыва беспилотника на учениях в Мурманской области возбудили уголовное дело
Врачи «Пироговки» вырезали огромный узел в шее размером 277 кубических сантиметров
На дороге в Полярный собралась 6-километровая пробка
В Петрозаводске 22-летний житель Мурманска сбывал наркотики
К осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину
Депутат Мурманской областной Думы предложил закрыть границу с Финляндией и Норвегией
Начальника Росстандарта Мурманской области задержали за взятку в 200 тысяч рублей
Мурманчанка представила на межрегиональном конкурсе умную теплицу
Из-за коронавируса иностранные команды не пустят на «Кубок Арктики» в Мурманске
Метель на северо-западе Мурманской области стихнет в субботу, но вернется в воскресенье
Прапорщик из Печенгского района, опубликовавший скандальное видео, так мстил за свое увольнение
Из-за метели отменили четыре автобусных рейса из Мурманска в Видяево, Туманный и Териберку
В Апатитско-Кировскую больницу госпитализирован пацент с подозрением на коронавирус
Изменились доходы и расходы бюджета Мурманской области
В Молочном без тепла и горячей воды остались 4924 человека
Жительницы Мурманской области стали меньше делать аборты
Школьник из Кандалакши, которого закопали в снег живым, будет учиться дома
Дороги на Териберку, Снежногорск и Гаджиево перекрыли из-за метели