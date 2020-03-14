Энергетики: «Отключение длилось меньше секунды и не могло привести к отключения отопления в Молочном»

14 Март 2020 2020-03-14T14:02:05+03:00

Специалисты уверяют, что автоматика отработала в штатном режиме и линия осталась под напряжением

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Коммунальные блага вернулись в дома 4924 жителей Молочного, а вот в причинах аварии, похоже, еще предстоит разобраться. Напомним: около 13.00 13 марта в разгар разбушевавшейся метели в поселке случился порыв магистрального трубопровода. К ночи аварию удалось устранить.

По словам пресс-службы Мурманэнергосбыта, ЧП произошло из-за двойного отключения электроэнергии. Однако энергетики с этим категорически не согласны.

- Из-за неблагоприятных погодных условий произошло кратковременное – длившееся не более секунды – отключение линии электропередачи. Автоматика отработала в штатном режиме, и линия осталась под напряжением. Все оборудование энергокомпании в данный момент работает в нормальном режиме, - отметили в Мурманском филиале «Россети Северо-Запад».

А значит, что секундное отключение не могло сказать на работе котельной и системы теплоснабжения. Возможно, причина аварии кроется в чем-то другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU