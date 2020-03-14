В Кандалакше подрядчик в снег залатал глубокую яму, не потратив ни копейки бюджетных денег

14 Март 2020 2020-03-14T13:09:27+03:00

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Эта как никогда снежная зима поставила еще один рекорд – по укладыванию асфальта в снег. Холода на Кольский полуостров пришли рано – еще в конце октября – но дорожники решили не сдаваться и закончить работы по приведению транспортных и пешеходных артерий, несмотря ни на что. Это безобразие продолжалось до тех пор, пока губернатор Мурманской области Андрей Чибис не стукнул кулаком по столу и не запретил столь бурную деятельность среди сугробов.

Правда, с приходом оттепели бравые рабочие продолжили свои попытки залатать ямы. Тем более, что глава региона поставил четкую задачу справится с ними на центральных улицах городов и поселков до 9 мая. Отсюда и трудовой подвиг дорожников в Кандалакше на улице Первомайской, который возмутил местных жителей «нецелевым расходованием бюджетных средств». Однако, как выяснилось, беспокоиться было не о чем.

- Работы проводились по решению самого подрядчика не в рамках муниципального контракта. Они пытаются понять, как ведет себя новые материалы в такую погоду. В снегопад никто латанием ям не занимался, - прокомментировала происходящее директор Управления коммунального хозяйства Кандалакши Татьяна Лайко.

К слову, среди местных жителей тоже нашлись те, кто встал на сторону инициативных дорожников.

- Люди, вы адекватные? – воззвал к землякам кандалакшанин Александр Кузьмин. - Там яма такая, что вчера из нее два кировских шахтера вылезли. Пусть заделывают. А если серьезно, то еще прошлым летом здесь ее не было, а если ждать сезона, то можно поотрывать своим машинам колеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU