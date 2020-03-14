После сильной метели почти все дороги Мурманской области открыты для проезда

14 Март 2020 2020-03-14T11:34:14+03:00

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Ох, и устроила в пятницу 13 северная природа светопредставление. Несмотря на то, что метели этой зимой – частые гости в Заполярье, такого разгула стихии Мурманск и его окрестности не видели давно. Ветер в порывах достигал 25 метров в секунду, не забывая посыпать северян снегом.

В итоге практически все крупные транспортные артерии оказались закрыты для проезда. Большегрузом запретили ездить по всей федеральной трассе «Кола», а для легковых автомобилей оказались недоступны перевал под Мончегорском, Печенгский район, ЗАТО Александровск и Видяево, а также, по традиции, Териберка и Туманный. Перестал принимать и отправлять самолеты аэропорт «Мурманск».

К ночи метель исчерпала запас своей неуемной энергии, и на Кольский полуостров постепенно начал возвращаться привычный уклад жизни. Главная воздушная гавань Заполярья заработала в штатном режиме. Первый борт поднялся в небо в 21.03, а спустя полчаса на аэродроме приземлился авиалайнер из Москвы. Постепенно аэропорт вернулся к привычному расписанию.

- С 22.00 13 марта открыт проезд по дорогам Заполярный – Сальмиярви, Мишуково – Снежногорск и Снежногорск – Гаджиево. С 2.00 14 марта возобновлено движение с 1149 по 1380 километр трассы «Кола». А с 7.00 – на автоподъезде к Заозерску и с 1429 по 1510 километр дороги Р-21, - сообщает Мурманскавтодор. – Дорога на Териберку и Туманный остается закрытой.

Из Териберки днем собирает выдвинуться колонна автомобилей - ее через заметенную трассу проведет шнек. В Печенгском районе тоже местами метет, поэтому стоит быть предельно внимательными. Синоптики обещают второй раунд непогоды.

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