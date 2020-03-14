2020-03-14T10:46:49+03:00
Происшествия

В дома 4924 жителей Молочного вернулось тепло

Причиной коммунальной аварии стали перепады электроэнергии
Елена МОЛОДЦОВА
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Тепло вернулось в дома уже к ночи 13 марта.Тепло вернулось в дома уже к ночи 13 марта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Бушевавшая всю пятницу, 13 марта, метель не только парализовала на Кольском полуострове движение автомобильного и воздушного транспорта, но и доставила немало неприятностей коммунальным службам.

Напомним: около 13.00 в домах 4924 жителей Молочного пропало тепло - прорвало магистральный трубопровод на глубине 2 - 2,5 метра. Аварийная бригада из 10 человек и тяжелая техника Мурманэнергосбыта трудились до позднего вечера и смогли к наступлению ночи устранить ЧП.

- Причиной аварии стало двойное отключение электроэнергии в 10.40 и 11.45 на линии электропередач «Колэнерго». Сначала это привело к остановке котельной. Однако ее удалось запустить в короткое время. Но из-за перепада давления в трубах образовался свищ на головном участке, по которому тепло поступает в жилфонд, - сообщает пресс-службы Мурманэнергосбыта. - На данный момент котельная в поселке работает в штатном режиме. Специалисты уже приступили к повышению температуры в тепловых сетях. Руководство компании еще раз приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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