В дома 4924 жителей Молочного вернулось тепло

14 Март 2020 2020-03-14T10:46:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Бушевавшая всю пятницу, 13 марта, метель не только парализовала на Кольском полуострове движение автомобильного и воздушного транспорта, но и доставила немало неприятностей коммунальным службам.

Напомним: около 13.00 в домах 4924 жителей Молочного пропало тепло - прорвало магистральный трубопровод на глубине 2 - 2,5 метра. Аварийная бригада из 10 человек и тяжелая техника Мурманэнергосбыта трудились до позднего вечера и смогли к наступлению ночи устранить ЧП.

- Причиной аварии стало двойное отключение электроэнергии в 10.40 и 11.45 на линии электропередач «Колэнерго». Сначала это привело к остановке котельной. Однако ее удалось запустить в короткое время. Но из-за перепада давления в трубах образовался свищ на головном участке, по которому тепло поступает в жилфонд, - сообщает пресс-службы Мурманэнергосбыта. - На данный момент котельная в поселке работает в штатном режиме. Специалисты уже приступили к повышению температуры в тепловых сетях. Руководство компании еще раз приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура не дала оставить без тепла и воды жителей Ревды. Местный водоканал задолжал ресурсникам порядка 12 миллионов рублей (Подробности)

В Мурманской области за год капитально отремонтируют 663 дома. А еще на 600 рублей снизят плату за отопление в тех домах, где ресурсники перебарщивают с подачей тепла (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU