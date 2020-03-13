На дороге в Полярный собралась 6-километровая пробка

13 Март 2020 2020-03-13T18:08:56+03:00

Чтобы добраться до пункта назначения - нужно очень постараться. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как сообщают свидетели, дорожный затор не рассасывается уже около трех часов

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Разбушевавшаяся в Мурманской области метель застала северян врасплох. Из-за непогоды дороги на Териберку, Снежногороск и Гаджиево пришлось на время перекрыть, а в некоторых школах отменили уроки. В областном центре уже успели столкнуться в массовом ДТП аж 18 машин. Там образовалась гигантская пробка. Но сравнится ли она с той, которая сейчас наблюдается на дороге в Полярный?

- Ехал из Мурманска в Полярный и застрял у Абрам-мыса. Тут затор длиной в 5-6 километров, стоим уже почти три часа. Конца и края не видно автомобилям. Госавтоинспекторы говорят, что ничего поделать не могут из-за нулевой видимости, хотя метель уже ушла на самом деле. Надеюсь, что скоро выберемся из этой пробки огроменной, - рассказывает "КП" очевидец происходящего Сергей.

Что ж, остается надеяться, что непростая дорожная ситуация скоро разрулится, и водители благополучно доберутся до места назначения.

Экстренные службы просят северян по возможности воздержаться от поездок, пока бушует непогода.

Напомним: метель утихнет в субботу, но снова нагрянет в Заполярье в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU