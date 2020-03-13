2020-03-13T17:51:11+03:00
Происшествия

После взрыва беспилотника на учениях в Мурманской области возбудили уголовное дело

Во время инцидента пострадали пять военнослужащих
Ника СВЕТЛОВА
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По факту ЧП на полигоне возбудили уголовное дело.По факту ЧП на полигоне возбудили уголовное дело.Фото: Артем КИЛЬКИН
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4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области произошел взрыв: упал дрон с прикрепленным к нему маломощным имитационным зарядом типа взрывпакет. Пострадали пять военнослужащих, которые были госпитализированы.

Сразу после случившегося Северный флот и следственные органы начали проверку. Закончилась она возбуждением уголовного дела по статье 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Предстоит выяснить, кто виноват в падении дрона. Ранее на Северном флоте сообщали, что все случившееся - результат грубого нарушения требований безопасности.

Напомним: ранее сообщалось, что в мотострелковой арктической бригаде Северного флота погибли трое военнослужащих. Их смерти друг с другом не связаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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