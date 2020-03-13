Врачи «Пироговки» вырезали огромный узел в шее размером 277 кубических сантиметров

13 Март 2020 2020-03-13T17:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Поход в поликлинику в случае болей или длительного дискомфорта ни в коем случае нельзя откладывать. Но, к счастью, и при запущенных заболеваниях врачи нередко успевают спасти человека. Так, хирурги «Пироговки» провели сложную в техническом плане операцию, они удалили пациенту большой узел в щитовидной железе.

- Уникальность операции состоит в том, что она проводилась на щитовидном узле большого размера. Его обычная величина в подобных ситуациях от 5 сантиметров кубических. В этот раз врачи работали с опухолью в 277 сантиметров кубических. Операция длилась около двух часов. Опухоль находилась на передней поверхности шеи и заходила за грудино-ключичную мышцу, был смещен пищевод, - рассказала «КП» специалист по связям с общественностью ММЦ имени Н.И. Пирогова Ольга Конончук.

Врачи отмечают, что такие операции проводятся очень редко, так как обычно заболевания щитовидной железы диагностируются на ранних стадиях и лечатся безоперационным путем. Пациента уже выписали, и он чувствует себя хорошо».

- В последний раз подобная операция проводилась 5 лет назад. Выявляемость заболеваний хорошая, но в данном случае пациент запустил проблему и надолго отложил визит к врачу, - добавила Ольга Конончук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Печенгскую ЦРБ просят проверить после истории с мальчиком, который не дождался помощи. По словам депутатов, ребенок с переломом ноги до утра ждал врачей (Подробности)

Приехавшим на ординатуру в Мурманскую область врачам будут выплачивать стипендии. А также компенсируют траты на обучение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU