2020-03-13T17:20:54+03:00
Здоровье

Врачи «Пироговки» вырезали огромный узел в шее размером 277 кубических сантиметров

Обычно крупные опухоли достигают всего 5 сантиметров в объеме
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Врачи "Пироговки" провели уникальную операцию.Врачи "Пироговки" провели уникальную операцию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Поход в поликлинику в случае болей или длительного дискомфорта ни в коем случае нельзя откладывать. Но, к счастью, и при запущенных заболеваниях врачи нередко успевают спасти человека. Так, хирурги «Пироговки» провели сложную в техническом плане операцию, они удалили пациенту большой узел в щитовидной железе.

- Уникальность операции состоит в том, что она проводилась на щитовидном узле большого размера. Его обычная величина в подобных ситуациях от 5 сантиметров кубических. В этот раз врачи работали с опухолью в 277 сантиметров кубических. Операция длилась около двух часов. Опухоль находилась на передней поверхности шеи и заходила за грудино-ключичную мышцу, был смещен пищевод, - рассказала «КП» специалист по связям с общественностью ММЦ имени Н.И. Пирогова Ольга Конончук.

Врачи отмечают, что такие операции проводятся очень редко, так как обычно заболевания щитовидной железы диагностируются на ранних стадиях и лечатся безоперационным путем. Пациента уже выписали, и он чувствует себя хорошо».

- В последний раз подобная операция проводилась 5 лет назад. Выявляемость заболеваний хорошая, но в данном случае пациент запустил проблему и надолго отложил визит к врачу, - добавила Ольга Конончук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Врачи «Пироговки» вырезали огромный узел в шее размером 277 кубических сантиметров
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