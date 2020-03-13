В Петрозаводске 22-летний житель Мурманска сбывал наркотики

13 Март 2020 2020-03-13T17:14:00+03:00

Он скрывался от суда в Карелии, теперь ему грозит пожизненное заключение

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Чтобы незаметно совершать незаконные деяния, можно податься в чужие края. Правда, долго ходить безнаказанным вряд ли придется. Так, 22-летний житель Мурманска отправился сбывать наркотики в соседнюю Карелию. Петрозаводские полицейские задержали молодого северянина, когда он пытался получить крупную партию.

При досмотре нашли сверток наркотиков, а дома обнаружили заначку. Затем правоохранители искали тайники фигуранта.

Сначала мурманчанин «работал» закладчиком. Когда он проявил себя, ему доверили реализовать крупные партии. Помимо этого в список обязанностей входило разделение опта на мелкие части и разнос закладок. Северянин обустраивал тайники и для задержанных ранее жителей Петрозаводска, несмотря на то, что мужчина находился в федеральном розыске. С территории Мурманска он прятался от суда, будучи обвиняемым по уголовному делу о наркопреступлении.

- В отношении задержанного мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за хранение и распространение наркотических средств. Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия.

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ИСТОЧНИК KP.RU