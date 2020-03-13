К осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину
В Мурманске за последнее время наблюдается активное обновление скверов и ремонт в них памятников. В ближайших планах – облагородить территорию у памятника Алеше. Знаковым событием для города стало открытие нового сквера на Театральном бульваре. Правда, в целостности он простоял недолго, подростки сломали одну из скамеек. Полюбившийся для вандалов памятник треске в центре города тоже совсем недавно ушел на ремонт.
На сайте госзакупок появилась информация о планируемом благоустройстве сквера у памятника В. И. Ленина. Также проведут работы по сохранению самого памятника. Завершить все в полном объеме подрядчики обещают к 31 августа 2020 года. Начальная цена договора составляет 1,7 миллиона рублей.
Напомним: на портале Мурманской области «Наш Север» северяне теперь могут узнать о проектах благоустройства в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU