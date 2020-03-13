К осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину

13 Март 2020 2020-03-13T17:05:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманске за последнее время наблюдается активное обновление скверов и ремонт в них памятников. В ближайших планах – облагородить территорию у памятника Алеше. Знаковым событием для города стало открытие нового сквера на Театральном бульваре. Правда, в целостности он простоял недолго, подростки сломали одну из скамеек. Полюбившийся для вандалов памятник треске в центре города тоже совсем недавно ушел на ремонт.

На сайте госзакупок появилась информация о планируемом благоустройстве сквера у памятника В. И. Ленина. Также проведут работы по сохранению самого памятника. Завершить все в полном объеме подрядчики обещают к 31 августа 2020 года. Начальная цена договора составляет 1,7 миллиона рублей.

Напомним: на портале Мурманской области «Наш Север» северяне теперь могут узнать о проектах благоустройства в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше обновят набережную, а в Оленегорске построят Волшебную гору. Три проекта благоустройства из Мурманской области выиграли на всероссийском конкурсе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU