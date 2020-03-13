2020-03-13T17:05:58+03:00
Общество

К осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину

Также проведут работы по сохранению монумента вождю
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Памятник вождю и сквер вокруг приведут в порядок.Памятник вождю и сквер вокруг приведут в порядок.Фото: Людмила ШЕКА
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В Мурманске за последнее время наблюдается активное обновление скверов и ремонт в них памятников. В ближайших планах – облагородить территорию у памятника Алеше. Знаковым событием для города стало открытие нового сквера на Театральном бульваре. Правда, в целостности он простоял недолго, подростки сломали одну из скамеек. Полюбившийся для вандалов памятник треске в центре города тоже совсем недавно ушел на ремонт.

На сайте госзакупок появилась информация о планируемом благоустройстве сквера у памятника В. И. Ленина. Также проведут работы по сохранению самого памятника. Завершить все в полном объеме подрядчики обещают к 31 августа 2020 года. Начальная цена договора составляет 1,7 миллиона рублей.

Напомним: на портале Мурманской области «Наш Север» северяне теперь могут узнать о проектах благоустройства в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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