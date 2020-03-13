Метель на северо-западе Мурманской области стихнет в субботу, но вернется в воскресенье

13 Март 2020 2020-03-13T16:47:51+03:00

А 15 марта в регион нагрянет новый циклон, который также принесет сильный ветер

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Жители северо-запада региона по-прежнему передвигаются по улице на ощупь. Метель даже не думает успокаиваться и продолжает портить жизнь северянам. 13 марта закрыли дороги в некоторые муниципалитеты региона. Синоптики обещают, что завтра, 14 марта, северный ветер немного ослабит хватку, но ненадолго.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном гидрометцентре, метет в Мурманске, Коле, Мурмашах, Североморске, Ура-Губе, Териберке, Заполярном и Гаджиево. Но это не самая большая территория северо-запада Мурманской области. Например, в Верхнетуломском ветер достигает всего 14 метров в секунду.

- В ночь на субботу также ожидается северный ветер. Днем 14 марта погода немного утихнет, это продлится до второй половины воскресенья. Скорость ветра уменьшится, но снег будет идти все выходные. Метель снова начнется во второй половине воскресенья. А 15 марта ожидается приближение нового циклона, что принесет новую метель, - сообщили «КП» в гидрометцентре по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU