Прапорщик из Печенгского района, опубликовавший скандальное видео, так мстил за свое увольнение
На днях много шума наделали видеоролики, выложенные в "ВКонтакте" прапорщиком из воинской части № 08275 в Печенгском районе.
В одном из них он говорил, что военнослужащие живут в нечеловеческих условиях в неотремотированных помещениях. В другом - про коррупцию в своей части.
- Хищения топлива происходят едва ли не каждый день. Объясните это мне, технику? - возмущается мужчина.
Ролики разлетелись по пабликам, однако в этой истории не все так однозначно.
- В 2010 году его увольняли по статье за систематическое нарушение дисциплины и избиение солдата. В 2015 году его восстановил на службе офицер, который птом тоже был уволен за хищения. Сейчас прапорщика снова увольняют, и он решил так обратить внимание на себя, чтобы остаться на службе и не потерять шанс на получение квартиры. При этом пенсию он уже заработал. Когда появились эти видео, состоялся разговор с данным военнослужащим, и он понял, что поступил неправильно, пошел в отказ, - рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас начата проверка как в отношении прапорщик, так и по озвученным им вещам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Северном флоте 9 электриков купили липовые свидетельства об обучении. Мужчины нарушали закон в разные годы, но с одной целью (Подробности)
Матрос Северного флота вступил в организованную группу по сбыту наркотиков. Мужчина возил запрещенные вещества от тайника к тайнику (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
ИСТОЧНИК KP.RU