Прапорщик из Печенгского района, опубликовавший скандальное видео, так мстил за свое увольнение

13 Март 2020 2020-03-13T16:36:02+03:00

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На днях много шума наделали видеоролики, выложенные в "ВКонтакте" прапорщиком из воинской части № 08275 в Печенгском районе.

В одном из них он говорил, что военнослужащие живут в нечеловеческих условиях в неотремотированных помещениях. В другом - про коррупцию в своей части.

- Хищения топлива происходят едва ли не каждый день. Объясните это мне, технику? - возмущается мужчина.

Ролики разлетелись по пабликам, однако в этой истории не все так однозначно.

- В 2010 году его увольняли по статье за систематическое нарушение дисциплины и избиение солдата. В 2015 году его восстановил на службе офицер, который птом тоже был уволен за хищения. Сейчас прапорщика снова увольняют, и он решил так обратить внимание на себя, чтобы остаться на службе и не потерять шанс на получение квартиры. При этом пенсию он уже заработал. Когда появились эти видео, состоялся разговор с данным военнослужащим, и он понял, что поступил неправильно, пошел в отказ, - рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас начата проверка как в отношении прапорщик, так и по озвученным им вещам.

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ИСТОЧНИК KP.RU