Из-за метели отменили четыре автобусных рейса из Мурманска в Видяево, Туманный и Териберку

13 Март 2020 2020-03-13T16:24:46+03:00

Автобусы из Мурманска не вышли сразу несколько автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Разыгравшаяся не на шутку метель на Кольском полуострове явно не намерена сбавлять свои обороты. Напомним: из-за сильного ветра и снега не принимает аэропорт «Мурманск», а для проезда оказались закрытыми сразу несколько дорог. И этот список постоянно растет.

- С 15.30 13 марта ограничено движение большегрузного транспорта с 1149 по 1380 километр федеральной трассы «Кола», - сообщает Мурманскавтодор. – С 15.45 закрыт проезд с 1245 по 1272 километра дороги Р-21 до улучшения погодных условий.

А это значит, что и рейсовые автобусы отменили. Погода внесла коррективы в график движения сразу нескольких автобусов.

- Отменены рейсы автобусов №206 в Туманный в 18.00, №241 в Териберку в 18.00 и №205 в ЗАТО Видяево в 16.10 и в 20.00. В связи с этим не будет и обратного рейса из Видяево на 9.00, - сообщили «КП» в отделе эксплуатации ООО «Североморское АТП».

Соответственно, не вышли автобусы в Никель и другие города Мурманской области.

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