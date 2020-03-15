Автобусы Мурманска украсят ко Дню Победы на 3 миллиона рублей

15 Март 2020 2020-03-15T14:39:33+03:00

А в одном троллейбусе оформление будет посвящено подвигу Полярной дивизии

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Ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Мурманску будут разъезжать красивые автобусы и троллейбусы. На украшение общественного транспорта из городского бюджета выделили целых 3 миллиона рублей.

- Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, чтобы покрыть финансовые затраты на оформление транспорта в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - сообщается в официальном постановлении администрации Мурманска.

Как рассказал «КП» генеральный директор АО Электротранспорт Сергей Коробков, в едином стиле нарядят именно автобусы. Однако по городу уже традиционно будет разъезжать один троллейбус с особой изюминкой.

- Троллейбус, следующий по маршруту №6, будет оформлен по тематике подвига Полярной дивизии. В День Победы в салоне прозвучат песни военных лет, а водитель и кондуктор облачаться в форму. Такая акция проводится в городе уже больше 15 лет, - отметил руководитель транспортного предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU