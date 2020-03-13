2020-03-13T15:36:43+03:00
Происшествия

В Молочном без тепла и горячей воды остались 4924 человека

Порыв произошел на магистральном трубопроводе
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В Молочном рванул магистральный трубопровод.В Молочном рванул магистральный трубопровод.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Кажется, пятница 13 решила устроить на Кольском полуострове настоящее апокалипсис. Из-за разыгравшейся метели уже закрыли аэропорт «Мурманск» и несколько автомобильных дорог, а на Восточно-Объездной дороге в столице Заполярья произошла массовая авария. Однако и этого судьбе показалось мало…

- В 13.00 у дома №6 по улице Молодежной в Молочном произошел порыв магистрального трубопровода. Без тепла и горячей воды остались 46 многоквартирных домов и 8 административных и социально-значимых объекта – всего 4924 человека, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

На месте аварии уже работает аварийная бригада из 10 человек Мурманэнергосбыта. Рабочие ждут тяжелую технику – подъемный кран и экскаватор, поскольку порыв произошел на глубине 2 – 2,5 метра.

- Авария произошла на магистральном трубопроводе, диаметр которого 320 миллиметров. Ждать, что работы завершат быстро, не стоит. Однако бригада будет работать до полного устранения аварии, - отметили в администрации Молочного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители 21 дома в Мурманске остались в мороз без тепла и горячей воды. Аварию на сетях теплоснабжения должны устранить ближе к вечеру (Подробности)

В центре Мурманска без тепла и горячей воды остались 15 домов и деловой центр «Арктика». Из-за аварии в сетях теплоснабжения северянам придется немного померзнуть (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи «Пироговки» вырезали огромный узел в шее размером 277 кубических сантиметров
На дороге в Полярный собралась 6-километровая пробка
В Петрозаводске 22-летний житель Мурманска сбывал наркотики
К осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину
Депутат Мурманской областной Думы предложил закрыть границу с Финляндией и Норвегией
Начальника Росстандарта Мурманской области задержали за взятку в 200 тысяч рублей
Мурманчанка представила на межрегиональном конкурсе умную теплицу
Из-за коронавируса иностранные команды не пустят на «Кубок Арктики» в Мурманске
Метель на северо-западе Мурманской области стихнет в субботу, но вернется в воскресенье
Прапорщик из Печенгского района, опубликовавший скандальное видео, так мстил за свое увольнение
Из-за метели отменили четыре автобусных рейса из Мурманска в Видяево, Туманный и Териберку
В Апатитско-Кировскую больницу госпитализирован пацент с подозрением на коронавирус
Изменились доходы и расходы бюджета Мурманской области
В Молочном без тепла и горячей воды остались 4924 человека
Жительницы Мурманской области стали меньше делать аборты
Школьник из Кандалакши, которого закопали в снег живым, будет учиться дома
Дороги на Териберку, Снежногорск и Гаджиево перекрыли из-за метели