В Молочном без тепла и горячей воды остались 4924 человека

13 Март 2020 2020-03-13T15:36:43+03:00

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Кажется, пятница 13 решила устроить на Кольском полуострове настоящее апокалипсис. Из-за разыгравшейся метели уже закрыли аэропорт «Мурманск» и несколько автомобильных дорог, а на Восточно-Объездной дороге в столице Заполярья произошла массовая авария. Однако и этого судьбе показалось мало…

- В 13.00 у дома №6 по улице Молодежной в Молочном произошел порыв магистрального трубопровода. Без тепла и горячей воды остались 46 многоквартирных домов и 8 административных и социально-значимых объекта – всего 4924 человека, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

На месте аварии уже работает аварийная бригада из 10 человек Мурманэнергосбыта. Рабочие ждут тяжелую технику – подъемный кран и экскаватор, поскольку порыв произошел на глубине 2 – 2,5 метра.

- Авария произошла на магистральном трубопроводе, диаметр которого 320 миллиметров. Ждать, что работы завершат быстро, не стоит. Однако бригада будет работать до полного устранения аварии, - отметили в администрации Молочного.

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