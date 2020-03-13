Школьник из Кандалакши, которого закопали в снег живым, будет учиться дома

13 Март 2020 2020-03-13T15:09:11+03:00

Мальчика выписали из больницы, а его обидчик находится в СИЗО

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Чуть больше двух недель прошло с происшествия в Кандалакше, когда 15-летний Денис* закопал в снег 11-летнего Витю. Перед этим подросток избил его, придушил и раздел.

К счастью, одна из девочек, которая видела драку, побежала за помощью и привела на место происшествия свою маму. Та вызвала скорую. Когда Витю откопали, он успел пролежал в снегу около получала, температура его тела была всего +26 градусов.

Сначала мальчик находился в реанимации, потом его перевели в общую палату. Ребенка пришлось лечить от последствий переохлаждения.

- В настоящее время пострадавший мальчик, ученик школы №19, чувствует себя хорошо. Его выписали, но рекомендовали домашнее обучение в целях обеспечения индивидуального подхода в организации учебного процесса. С понедельника для него начнутся учебные занятия, школа организует обучение на дому, в том числе и занятия с психологом, - рассказали в Управлении образования Кандалакшского района.

Напомним: обидчик Вити сейчас находится в СИЗО, куда его поместили на два месяца.

* Имена участников истории изменены

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