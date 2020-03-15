2020-03-13T14:42:50+03:00
Телевизор

Телеканал "Пятница" покажет выпуск "Ревизорро", снятый в Мурманске

Ведущая программы нашла в столице Заполярья просроченное мясо и нарушение СанПиН
Мария ПАШЕНКОВА
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Ксения Милас нашла нарушения СанПиНов. Фото: телеканал "Пятница"Ксения Милас нашла нарушения СанПиНов. Фото: телеканал "Пятница"
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В ноябре 2019 года в Мурманск снова приехала съемочная группа телеканала "Пятница". Ранее у нас уже снимали "Битву салонов", "Орла и решку", кастинг "Кондитера". А теперь вернулось "Ревизорро".

Напомним: в первый раз передача приехала к нам с ведущей Еленой Летучей, которая попала в потасовку в кафе "Юность". Сейчас у проекта сменилось главное лицо - теперь заведения проверяет участница шоу "Пацанки" Ксения Милас.

Съемночная группа пришла с камерами в гостевой дом “Русалочка”, ресторан “Деканте”, портовую столовую “Весло” и все в то же кафе “Юность”. А еще одна проверка затронула фуд-корт "Мурманск молла". К последнему возникло множество нареканий, в том числе и по санитарным требованиям.

- Спешу вас огорчить: я проверяла заведения Rotana и Greek Roll и считаю своим долгом сообщить вам, что я обнаружила там большое количество просроченного мяса. Знайте это и берегите своё здоровье, - отметила Ксения Милас.

Выпуск "Ревизорро" про Мурманск покажут 15 марта в 15.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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