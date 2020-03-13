Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV

13 Март 2020 2020-03-13T13:55:09+03:00

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Tele2 в преддверии пятницы, 13-го выпустила подборку самых популярных фильмов ужасов у своих абонентов. Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в «самый страшный» день года значительно вырастает по сравнению с обычной пятницей – клиенты ищут такие фильмы в среднем в пять раз чаще. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы».

Оператор проанализировал работу популярного приложения Tele2 TV и выяснил, какие кинокартины чаще всего запрашивают клиенты в пятницу, 13-го. Хорроры, триллеры и мистика занимают лидирующие строчки рейтинга по количеству просмотров в «день неприятностей».

На первом месте самых востребованных фильмов ужасов оказался немецкий хоррор «Обитель тьмы» о злоключениях видеоблогеров на территории заброшенной больницы. Вторую позицию занимает ремейк «Заблудившиеся» об американках, которые собирались отпраздновать свадьбу в Англии, а вместо этого сражались за жизнь в жутковатом лесном доме. На третьем месте – не новый, но все еще востребованный фильм «Пираньи 3DD» о кровавой бойне, которую устроили опасные рыбки в тихом аквапарке. Четвертую позицию в рейтинге занимает приключенческий хоррор «Роковой маршрут», основанный на реальной истории противостояния канадца и медведя-людоеда. Наконец, замыкает список космический ужастик «Живое» о не самой дружелюбной жизни, найденной на Красной планете.

Интересно, что спрос на хорроры в феврале 2020 года стремительно увеличивался: доля просмотров фильмов ужасов, триллеров и мистических сериалов за отчетный период составила 16% от всего контента. Так, лидером рейтинга Tele2 TV в феврале 2020 года стал американский зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». По количеству просмотров он более чем вдвое опережает мистический сериал «Закрытая школа», который занимает вторую позицию в списке видеоконтента всех жанров. Еще один «ужастик» из февральского топа зрительских предпочтений – американский триллер «Пункт назначения: смайл» о зловещем фотоаппарате. Тройку лидеров замыкает уже упомянутая ранее «Обитель тьмы».

В пятницу 13 декабря 2019 года оператор зафиксировал увеличение числа просмотров хорроров, триллеров и мистических фильмов в 1,5 раза по сравнению с обычной пятницей. Например, в этот день зрители выбирали постапокалиптический сериал «Ходячие мертвецы» для просмотра в 1,7 раза чаще, чем неделей ранее.

Tele2 TV – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о Tele2 TV можно узнать на сайте оператора.