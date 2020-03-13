В Мурманске вынесли приговор мужчине, который "заминировал" Ледовый дворец спорта

13 Март 2020 2020-03-13T13:01:10+03:00

Мужчина сообщил об угрозе взрыва, потому что ему было скучно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пьяный житель города заявил, что хочт взорвать бассейн и кинуть гранаты в толпу на концерте

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В июне прошлого года в Мурманске спецслужбы были стянуты к Ледовому дворцу спорта. А все из-за звонка незнакомца, который сообщил об угрозе взрыва. Позже выяснится, что мужчина был пьян и уже имел проблемы с законом.

Пятничным вечером мужчина выпивал дома. а утром с похмелья позвонил в службу "112" и сказал, что во время сеанса плавания взорвет чашу бассейна, а после во время концерта в Ледовом дворце бросит гранаты.

- Сообщив о своем намерении, продолжил разговор с оператором на отвлеченные темы, в ходе которого указал, где он находится, и как его зовут. В действительности взрывать Ледовый дворец и плавательный бассейн не хотел, ложное сообщение об угрозе взрыва совершил, так как был пьян и ему было скучно, - сообщили в Ленинском суде, где рассматривалось дело хулигана.

Домой к мужчине прибыли правоохранительные органы, и никаких взрывчатых веществ там не нашли. Почему он выбрал объектом своей шутки именно дворец спорта? Да потому, что работал слесарем-сантехником в Учебно-спортивном центре.

Против хулигана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Суд признал его виновным и поговорил к трем годам лишения свободы условно.

- Он обязан не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, продолжать работать на протяжении всего испытательного срока, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган. Кроме этого мужчина обязан возместить Учебно-спортивном центру 21 080 рублей, ГУ МЧС России по Мурманской области 6 735 рублей, УФСБ России по Мурманской области 50 581 рубль. Также осужденный обязан оплатить процессуальные издержки в сумме 26 950 рублей, - пояснила пресс-секретарь Ленинского районного суда Ирина Березина.

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