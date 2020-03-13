В Мурманске будут судить отца, чья 4-летняя дочь упала с 9 этажа

13 Март 2020 2020-03-13T09:40:39+03:00

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16 декабря прошлого года в Мурманске произошла беда. Из окна на 9 этаже одного из домов на улице Воровского упала 4-летняя девочка. Жизнь ей спасло то, что приземлилась она на стройматериалы, накрытые пленкой, оставленные под окнами.

Долгие недели девочка находилась в коме, сейчас она в реанимации, ей требуется длительное лечение, но врачи осторожны в прогнозах. Для семьи это и так большая беда, но предстоит еще и пройти суд.

В том, что случилось с малышкой, винят ее 49-летнего отца. В тот день он остался с дочкой один дома, мама была на работе. Пока крошка спала, мужчина на чуть-чуть отлучился из квартиры. В это время ребенок проснулся, стал искать отца. Девочка залезла не подоконник с открытым окном, не удержалась и полетела вниз.

- Житель Мурманска обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности", - сообщает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Оставление отцом малолетней девочки в одиночестве по месту жительства поставило ее в опасное для жизни и здоровья состояние, поскольку в силу своего возраста ребенок не мог принять меры к самосохранению.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Отцу грозит до одного года лишения свободы, свою вину он признает.

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