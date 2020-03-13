Жительницы Мурманской области стали меньше делать аборты
В России есть ставка на повышение рождаемости. И к цели ведут разные дороги, в том числе и работа с национальным проектом "Демография". В частности, женщин мотивируют рублем.
В Мурманской области показатели есть: в 2019 года на 186 увеличилось число многодетных семей в регионе. Но есть и такая деликатная проблема, как аборты. На них женщины решаются по разным причинам, и как их отговорить? С северянками, которые идут на непростой шаг общаются врачи, психологи, священники. И результат налицо.
- В прошлом году число случаев прерывания беременности сократилось на 509. 117 малышей родились благодаря тому, что мамы не пошли на аборт, - сообщил в своем докладе на заседании Мурманской областной Думы Уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган.
Еще одна радостная новость - 13 юных северян смогли вернуться из казенных учрежденний в семьи, которые лишили возможности воспитывать детей. Правда, в 34 случаях соответствующие органы отказали в опекунстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU