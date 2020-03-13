2020-03-13T14:53:21+03:00
Общество

Жительницы Мурманской области стали меньше делать аборты

А многодетных семей в регионе стало больше
Мария ПАШЕНКОВА
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Северянки стали чаще отказываться от абортов.Северянки стали чаще отказываться от абортов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России есть ставка на повышение рождаемости. И к цели ведут разные дороги, в том числе и работа с национальным проектом "Демография". В частности, женщин мотивируют рублем.

В Мурманской области показатели есть: в 2019 года на 186 увеличилось число многодетных семей в регионе. Но есть и такая деликатная проблема, как аборты. На них женщины решаются по разным причинам, и как их отговорить? С северянками, которые идут на непростой шаг общаются врачи, психологи, священники. И результат налицо.

- В прошлом году число случаев прерывания беременности сократилось на 509. 117 малышей родились благодаря тому, что мамы не пошли на аборт, - сообщил в своем докладе на заседании Мурманской областной Думы Уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган.

Еще одна радостная новость - 13 юных северян смогли вернуться из казенных учрежденний в семьи, которые лишили возможности воспитывать детей. Правда, в 34 случаях соответствующие органы отказали в опекунстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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