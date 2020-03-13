2020-03-13T08:45:10+03:00
Происшествия

В Ревде мужчина разбил лобовое стекло машины опоздавшего доставщика еды

Северянина разозлило, что заказ долго везли
Лидия АРСТОВА
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Мужчина разозлись на доставщика еды.Мужчина разозлись на доставщика еды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Альтернативой самостоятельной готовки давно стала доставка еды на дом. Но всегда ли продукты привозят вовремя? Курьер может задержаться из-за пробок или большого количества заказов.

Так, нервы сдали у нетерпеливого северянина в Ловозерском районе. Ночью в полицию обратился житель Ревды с заявлением о повреждении его автомобиля Volkswagen. По словам мужчины, ущерб составил свыше 27 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа выехала к потерпевшему на улицу Кузина. Там они зафиксировали разбитое лобовое стекло автомобиля. Неподалеку стражи порядка задержали злоумышленника.

28-летнего северянина доставили в полицию, он признал свою вину. Мужчина рассказал, что заказал доставку еды на дом. Курьер привез заказ, но заказчик решил, что ждал его слишком долго. Чтобы доказать, кто тут прав, северянин ударил кулаком по лобовому стеклу машины доставщика.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имуществ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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