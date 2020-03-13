Закопавший в снег 11-летнего школьника подросток из Кандалакши 10 раз ходил в комиссию по делам несовершеннолетних

13 Март 2020 2020-03-12T18:17:53+03:00

Денис ходил на встречи с комиссией по делам несовершеннолетних чаще, чем в школу.

Но каждый раз только штрафовали его маму

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15-летний Денис* из Кандалакши сейчас находится в СИЗО. Туда его определили на два месяца после громкого случая от 21 февраля. Напомним: подросток закопал в снег 11-летнего Витю, которого перед этим избил, придушил и раздел.

У надзорных органов возникли вопросы к тем, кто должен был следить за проблемным ребенком. СКР возбудил уголовное дело по статье "Халатность", а прокуратура Мурманской области нашла массу недочетов в работе местной комиссии по делам несовершеннолетних.

- Этот мальчик 10 раз ходил на заседания комиссии, был там чаще, чем в школе. Но каждый раз все заканчивалось одинаково: маму штрафовали, а мальчика убеждали вести себя хорошо, - рассказал Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

По его убеждению, штраф в 500 рубей не даст ребенку исправится, тем более, что несовершеннолетние сейчас чувствуют себя безнаказанными.

*имена участников изменены

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