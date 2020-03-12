После трагедии в "Шереметьево" авиакомпании попросили не разлучать родителей и детей в салоне самолета

12 Март 2020 2020-03-12T17:46:29+03:00

Родители и дети теперь будут летать вместе. Фото: Алиса ТИТКО

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Скоро будет годовщина трагедии в "Шереметьево". 5 мая здесь после жесткой поездки загорелся Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск. На борту были 78 человек, 41 погиб - в их числе 26 жителей Мурманской области.

После этой беды Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган задумался о том, чтобы авиакомпании не разлучали в салоне самолета детей и родителей. Его предложение поддержали коллеги по Северо-Западу. Поэтому в компанию "Аэрофлот" ушло письмо с идеей омбудсменов.

- И у нас есть ответ - теперь детей и родителей не будут сажать на разные места, они будут лететь в одном классе и на соседних местах, - пояснил Борис Коган.

Напомним: расследование причин трагедии в "Шереметьево" продолжается, отчет МАК об авиакатастрофе еще не представлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU