В Мурманске возродили православный мужской монастырь

12 Март 2020 2020-03-12T16:49:09+03:00

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О том, что в ближайшее время на Кольском полуострове может появиться второй мужской монастырь, стало известно под Новый год. О намерении преобразовать Архиерейское подворье на улице Кооперативной в столице Заполярья заявил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан после того, как поводил специальную комиссию из Москвы. И вот решение приятно Священным Синодом Русской Православной Церкви

- Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь – второй из трех исторических монастырей Кольского края, построенных в Печенге, Коле и Кандалакше в XVI веке, который удалось восстановить. Также он стал вторым из самых северных европейских православных монастырей. Первый - Трифонов Печенгский находится в Луостари, - отметил владыка Митрофан.

Возглавит новую обитель иеромонах Трифон (Михайловский), который перед своим назначением прошел двухнедельную стажировку в Киево-Печерской Лавре. Уже сейчас в монастыре живут три иеромонаха, один монах, два послушника и 20 трудников.

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