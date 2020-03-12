В Мурманской областной Думе предложили ставить на границе блокпосты, чтобы не пустить в регион китайцев
Россия уже несколько недель как ограничила въезд жителям КНР въезд в страну. Но все же это, как опасаются многие, не помогает.
- Китайцы нашли способ въезжать в наш регион: не самолетам, не поездами, а автобусами через Республику Беларусь. В связи с этим не рассмотреть ли возможность установить на границе с Мурманской область блокпосты? - спросили депутаты у врио начальника УМВД по Мурманской области Сергея Величковского
Он же сообщил, что пока в этом необходимости нет - в регионе принимаются другие меры.
- Сейчас в Мурманской области находиится 87 китайцев, в том числе двое постоянно живут в Мурманске, - отметил Сергей Величковский. - Много граждан КНР работали на стройке в Белокаменке, но все они стали жить в России еще до эпидемии коронавируса. И после подавали документы на продление возможности остаться в нашей стране. У нас есть договоренность с гостиницами, которые сообщают, если в них селятся жители КНР.
При этом в УГИБДД по Мурманской области отметили, что недавно проходила профилактическая операция "Автобус", во время которой, в том числе, останавливали и рейсовые автобусы на федеральной трассе. Китайцев в них не увидели. Но все же у депутатов есть опасения: вдруг туристы будут селиться не в гостиницах, а снимать квартиры. Как их отследить?
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